(Di giovedì 22 aprile 2021) Idel Manchesterhanno messo in atto unacontro la proprietà del club della famiglia Glazer aldi Carrington. Il Telegraph scrive che alcuni si sono introdotti nella struttura intorno alle 9 di questa mattina, occupando uno dei campi di allenamento, arrogandosi il potere di decidere quando la squadra avrebbe potuto allenarsi. Tuttavia, Solskjaer ha voluto incontrare queste persone. Dopo averci parlato, è riuscito a fare in modo che abbandonassero il campo. Dopo il fallimento del progetto Superlega, il vicepresidente Ed Woodward ha annunciato che lascerà il club alla fine dell’anno. L'articolo ilNapolista.

Advertising

marcoconterio : ????? I giocatori dello #S04 aggrediti nella notte da oltre 500 tifosi al rientro a Gelsenkirchen dopo la retrocessio… - PBPcalcio : Maldini: “non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardante la #SuperLeague. Decisa a livello più alto, ma… - napolista : I tifosi dello United occupano il centro sportivo per protesta Il Telegraph racconta che alcuni sostenitori hanno r… - Loppe_V : 'Tifosi dello Schalke aggrediscono i calciatori dopo l'ufficialità della retrocessione in Zweite Liga' Quando i ti… - calciotota_le : ?? #PREMIERLEAGUE - 'Decidiamo noi quando giocate'. Tifosi dello #United invadono il centro di allenamento. -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi dello

ANSA Nuova Europa

... passata la sbornia da alleanza obbligata che ha costretto ia far comunella con la Uefa e ... soprattutto perché aveva privilegiato la tradizione al merito, andando contro alle leggisport,...Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Un gruppo di circa 20United questa mattina ha bloccato l'ingresso del centro sportivo di Carrington, per protestare contro la proprietà dei Glazer. Striscioni che parlano chiaro: 'Decidiamo noi quando giocate'...Ricorrono oggi i quattro anni dalla tragica morte di Marco Ficini, il tifoso della Fiorentina appartenente al “Gruppo Roma” ucciso a Lisbona nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2017 ...Valente: "La Uefa ha vinto, ora il tetto salariale. E i tifosi..." L'ex sottosegretario ed esponente dei Cinque Stelle: "Va trovato il mondo di far convivere tutti i club. Lo Stato aiuto il dilettanti ...