I Nomadi ricordano Augusto Daolio | Beppe Carletti | “Nel nuovo album un brano dedicato a lui”

(Di giovedì 22 aprile 2021) A 28 anni dalla tragica scomparsa i, storico frontman dalla voce inimitabile.si confessa ai microfoni dell’Ansa per raccontare il primo incontro con il cantante. Il racconto di60 anni faincontròper la prima volta in un locale di Trecenta, in provincia di Rovigo. Un suo amico chitarrista portò con sé un giovane cameriere di Novellara e poco dopo si ritrovarono sul palco. “Non ci separammo più”, racconta. Poco dopo andarono a Riccione per 77 giorni dove si immersero totalmente nella musica, dalla mattina alla sera. “Dalla nostra amicizia, nata su un palco, è ...

Del primo incontro con Augusto, Beppe ricorda tutto come se non fossero passati circa 60 anni. "Eravamo in un locale di Trecenta, in provincia di Rovigo. Un chitarrista che era con me - racconta - mi ...Lo ha ricordato Beppe Carletti in occasione della presentazione del nuovo album "Solo esseri umani" dei Nomadi in uscita venerdì 23 aprile. E il compianto Augusto Daolio, per la prima volta nella stor ...