I militari dell' Aeronautica impegnati a Milano nella vaccinazione domiciliare

(Di giovedì 22 aprile 2021) AGI - Ha preso il via ala campagna dida parte dall'Militare destinata agli anziani e i fragili impossibilitati a raggiungere da soli un centro per la somministrazione. Si tratta di un'iniziativa che nasce dalla collaborazioneMilitare e l'Ospedale San Paolo e Carlo del capoluogo Lombardo. Un nuovo Presidio Vaccinalea Difesa è stato attivato nel comandoa 1^ Regione AereaMilitare. Il nuovo sito per le vaccinazioni Covid-19, organizzato su sei postazioni aperte dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì, è interamente gestito da personale medico ed infermieristicoMilitare e da alcuni ...

AGI - Ha preso il via a Milano la campagna di vaccinazione domiciliare da parte dall'Aeronautica Militare destinata agli anziani e i fragili impossibilitati a raggiungere da soli un centro per la somm ...