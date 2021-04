I miei dubbi sull’accordo Ue con la Cina Scrive il sen Malan Fi

Leggi su formiche

(Di giovedì 22 aprile 2021) Più studiamo il Cai, il Comprehensive Agreement on Investment con la, meno capisco perché l’Unione Europea ha accettato questo testo, che non è ancora ratificato dal Parlamento europeo, ma è certamente il punto di arrivo delle trattative. Dopo aver audito il mese scorso Carlo Pettinato, capo dell’Unità investimenti e proprietà intellettuale della Commissione europea, che ha guidato le negoziazioni da parte europea, questa settimana in commissione Esteri del Senato abbiamo audito l’ambasciatore della Repubblica popolare cinese in Italia Li Junhua. Né l’uno né l’altro, rispondendo alle domande che io e altri colleghi abbiamo formulato, hanno saputo dirci come potremmo spiegare diversi aspetti problematici di questo accordo che si presenta asimmetrico, e sempre a favore della. Infatti, l’accordo preclude, per esempio, agli europei qualunque tipo ...