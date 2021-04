I libri di Star Wars: L’Alta Repubblica sono tutto quello che vogliamo dalla saga (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra romanzi per diversi lettori e nuove serie a fumetti, vi spieghiamo perché Star Wars: L'Alta Repubblica è il progetto perfetto per portare la saga verso nuove direzioni. È tempo di novità per la galassia lontana lontana. Conclusa l'epopea cinematografica degli Skywalker e fresca di successo con le serie televisive (animate e non) disponibili su Disney+, la saga di Star Wars sta vivendo una fase di transizione che non possiamo che definire entusiasmante. Alla ricerca di una nuova identità eppur cercando di rimanere fedele a ciò che la creatura di George Lucas è stata in tutti questi anni, la Lucasfilm è riuscita nell'impresa, non senza qualche scossa di assestamento, a costruire un universo sempre più esteso e sempre più coeso. Da saga cinematografica ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra romanzi per diversi lettori e nuove serie a fumetti, vi spieghiamo perché: L'Altaè il progetto perfetto per portare laverso nuove direzioni. È tempo di novità per la galassia lontana lontana. Conclusa l'epopea cinematografica degli Skywalker e fresca di successo con le serie televisive (animate e non) disponibili su Disney+, ladista vivendo una fase di transizione che non possiamo che definire entusiasmante. Alla ricerca di una nuova identità eppur cercando di rimanere fedele a ciò che la creatura di George Lucas è stata in tutti questi anni, la Lucasfilm è riuscita nell'impresa, non senza qualche scossa di assestamento, a costruire un universo sempre più esteso e sempre più coeso. Dacinematografica ...

Advertising

SimoneBonx : RT @FantasyVoice1: .@PaniniComicsIT pubblica i libri e i fumetti della collana Star Wars: Alta Repubblica, da oggi in libreria e fumetteria… - FantasyVoice1 : .@PaniniComicsIT pubblica i libri e i fumetti della collana Star Wars: Alta Repubblica, da oggi in libreria e fumet… - consigliototale : non si puo star neanche da scaffale cioe tanto l'impegno di non ci stiano libri del tipo in una bibioteca messi tra… - TrattoRosa : Per amore di una stella è la rappresentazione romanzata del sogno di tutte noi. Far innamorare di sé la star più be… - marilovesgr33n : @DeerEwan @sottoattacco @Jergo_star ho letto diversi suoi libri, interessante come ragiona. grazie -