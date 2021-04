«I guadagni di Big pharma bastavano a vaccinare tutta l’Africa»

(Di giovedì 22 aprile 2021) Mentre l’Ue sarebbe in procinto di avviare la causa legale contro AstraZeneca per il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali che avrebbero vincolato l’azienda a consegnare 120 milioni di dosi (a fronte dei 30 milioni forniti) entro il primo trimestre, Oxfam ed Emergency fanno i conti con Big(Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca) che, nonostante gli ingenti finanziamenti pubblici ricevuti per la produzione dei vaccini Covid, nell’ultimo anno hanno corrisposto ai propri azionisti 26 miliardi di dollari tra dividendi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia askanews

Quanto stanno guadagnando top manager e azionisti di Big Pharma Mentre si rischia una catastrofe economica globale, con perdite stimate dall'International Chamber of Commerce fino a oltre 9.000 ...... nel quadro di un crescente movimento di pressione in tutto il mondo, che chiede a Big Pharma di rinunciare ai diritti di proprietà intellettuale sui brevetti, condividere le tecnologie e il know - ...