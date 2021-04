I dati sul coronavirus in Italia di oggi, giovedì 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 16.232 casi positivi da coronavirus e 360 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.115 (745 in meno di ieri), di cui 3.021 nei reparti di terapia intensiva (55 Leggi su ilpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 16.232 casi positivi dae 360 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 25.115 (745 in meno di ieri), di cui 3.021 nei reparti di terapia intensiva (55

Advertising

ESA_Italia : La Terra è la nostra astronave e abbiamo il dovere di proteggerla. #EarthDay2021 - Unitevi a noi per diffondere que… - FIMI_IT : Il 2021 è iniziato all'insegna del #vinile! I dati del 1° trimestre rivelano che le vendite del 33 giri sono aument… - Agenzia_Ansa : Gli obiettivi che si sono dati i leader mondiali per fronteggiare il cambiamento climatico sono 'largamente insuffi… - SoniaLaVera : RT @ChiodiDonatella: LE MANI DELLE #MAFIE SUL #TURISMO IN GINOCCHIO PER LA #CRISI #COVID 'Affari' per oltre due #miliardi. Fanno paura i d… - Alfonso0070 : RT @ItaliaaTavola: Altri dati allarmanti relativi alle infiltrazioni criminali nel mondo dell'accoglienza. Questa volta li evidenzia Demosk… -