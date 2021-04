How I Met Your Mother, arriva lo spin off dell’amatissima serie tv e la protagonista sarà una famosa attrice e cantante (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo How I Met Your Mother, arriva How I Met Your Father e la protagonista della nuova versione comedy sarà l’amatissima cantante e attrice Hilary Duff. Nuova, ma con una storia già ampiamente nota al pubblico e agli amanti delle Tv series. Si tratta infatti di un cambio di prospettiva sulla fortunata serie How I Met Your Mother, che per anni e anni ha appassionato e appassiona ancora i telespettatori con la ricerca interminabile della “madre” del protagonista, andata in onda per ben nove stagioni. La nuova avventura romantica vedrà molto da vicino la partecipazione di un’iconica Hilary Duff, nel ruolo di Sophie che racconta al figlio come ha conosciuto suo padre. ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo How I MetHow I MetFather e ladella nuova versione comedyl’amatissimaHilary Duff. Nuova, ma con una storia già ampiamente nota al pubblico e agli amanti delle Tvs. Si tratta infatti di un cambio di prospettiva sulla fortunataHow I Met, che per anni e anni ha appassionato e appassiona ancora i telespettatori con la ricerca interminabile della “madre” del, andata in onda per ben nove stagioni. La nuova avventura romantica vedrà molto da vicino la partecipazione di un’iconica Hilary Duff, nel ruolo di Sophie che racconta al figlio come ha conosciuto suo padre. ...

namusunflowers : sequel di himym che si chiama how i met your father con Hillary Duff...... speriamo non sia una cagata, himym è la… - AnnamariaCanni9 : Chi preferisce How I met your mother a Friends è strano - interstellaland : @spritzino How i met your mother e Friends che ho letteralmente amato. Ho provato a vedere The Office ma ho mollato… - gracedepp_ : raccontatemi, in quanto tempo siete riusciti a vedere friends, how i met your mother, gossip girl o in generale serie molto lunghe - marcomonari_ : how i met your father mi sa che farà cagare -