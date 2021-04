Honor Play 5T Life | annunciato ufficialmente

(Di giovedì 22 aprile 2021)ha appena svelato il suo nuovo5T, smartphone entry level disponibile al momento solo per il mercato cinese. Vediamo tutti i dettagli Il nuovo device lanciato sul territorio cinese da, il5T, va ad insinuarsi nella categoria medio-bassa del mercato smartphone, grazie ai suoi 6GB di memoria RAM e dal suo SoC Mediatek MT6765 Helio P35 Octa Core . E’ caratterizzato poi da un mastodontico pannello HD+ da 6,6? con design a goccia per la fotocamera frontale e da una capiente batteria da ben 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W. La memoria ROM per l’archiviazione dei dati è da 128GB.5T: scheda tecnica A bordo del dispositivo troviamo: Dis: LCD da 6,6” ...

Advertising

AmePhenix : #Honor Play 5T Life: in arrivo il low cost che punta su autonomia e memorie - PuntoCellulare : Il nuovo smartphone Honor Play 5T Life è stato presentato questa settimana in Cina, senza alcun clamore mediatico,… - ttoday_it : ?? NEWS - #Honor Play 5T Vitality Edition ufficiale con MediaTek Helio P35 e ricarica 22,5W… - telefoninonet : Honor Play: un nuovo device arriverà a maggio - ttoday_it : ?? NEWS - Serie Honor Play sempre più vicina, ce lo conferma il product manager #HonorPlay ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Honor Play

5T Life: scheda tecnica A bordo del dispositivo troviamo: Display: LCD da 6,6 ' (720 x 1600); CPU: Mediatek MT6765 Helio P35 Octa Core 2,3 GHz ; GPU: IMG PowerVR GE8320 ; RAM: 6GB ; ROM: ...Il produttore cinese non intende perdersi in chiacchiere, tanto che in Cina ha già lanciato un nuovo smartphone, reso noto con il nome di5T Life . Parliamo di un classico dispositivo di fascia medio - bassa, integrante uno schermo IPS da 6.6 pollici con risoluzione di 1600 x 720 pixel, e spinto dal processore Mediatek MT6765 ...Honor ha appena svelato il suo nuovo Play 5T Life, smartphone entry level disponibile al momento solo per il mercato cinese.Il produttore cinese non intende perdersi in chiacchiere, tanto che in Cina ha già lanciato un nuovo smartphone, reso noto ...