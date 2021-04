Honda HR-V - 131 CV per l' ibrido e | Hev

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 aprile 2021) Arriverà in Italia nel gennaio 2022. E sarà tutt'altra cosa rispetto allaHR-V attuale. Avevamo già cominciato a parlarvi della Suv media nipponica, ma oggi siamo in grado di fornirvi altri dettagli. L'architettura, innanzitutto, è la Global small platform, la stessa sulla quale nasce la Jazz. In comune, i due modelli hanno anche il posizionamento del serbatoio della benzina sotto i sedili anteriori, il che offre maggiore abitabilità, e quello della batteria sotto il vano bagagli. Già che ci siamo, segnaliamo che la taglia della nuova sport utility non cambia in modo apprezzabile: a variare sono l'altezza dal suolo (+10 mm), anche per via dell'adozione di cerchi da 18 pollici, e la linea del tetto che perde 20 mm rispetto al modello attuale (alto 1,61 metri). Mutano, comunque, le proporzioni, grazie al cofano lungo, al minor sbalzo anteriore che, insieme alle ...