Hockey ghiaccio | Alps League 2021 | Asiago cade all’overtime contro Lubiana e si ritrova sotto 0-2 nella serie finale

Gara-2 della serie di finale della Alps Hockey League 2020-2021 si trasforma in una doccia gelata per Asiago. I veneti, infatti, cadono in casa per 3-2 all'overtime contro l'Olimpia Lubiana, dopo aver subito la rete del pareggio degli sloveni ad appena 27 secondi dalla conclusione. A questo punto Asiago si ritrova sotto 0-2 nella serie ed è già spalle al muro, dato che ai rivali mancano solamente due successi per portare a casa il titolo. Il prossimo capitolo della serie di finale, l'attesissima gara-3, si disputerà sabato 24 aprile alle ore 20.00 in Slovenia.

