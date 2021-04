«Ho scoperto qual è il mio impatto mestruale sull’ambiente. E il risultato è inquietante» (Di giovedì 22 aprile 2021) In questi giorni, ho realizzato quanto la semplice gestione del mio ciclo mestruale possa avere un impatto negativo sull’ambiente. Ci pensate mai a quanti rifiuti le donne producono nel corso della loro vita adoperando prodotti mestruali non riutilizzabili, come ad esempio gli assorbenti esterni e interni? I rifiuti derivanti da prodotti mestruali usa e getta possono impiegare secoli per decomporsi (un articolo apparso su Forbes afferma che gli assorbenti tradizionali impiegano circa 500 anni per disintegrarsi). E sappiamo bene quanto scegliere uno stile di vita sostenibile significhi creare abitudini di consumo che abbiano un impatto minimo sugli ecosistemi: uno studio citato dall’azienda Natracare, che produce assorbenti totalmente biodegradabili, evidenzia che quelli tradizionali sono costituiti per il 90% da plastica (2,4gr), l’equivalente di 4 borse da spesa per pacchetto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) In questi giorni, ho realizzato quanto la semplice gestione del mio ciclo mestruale possa avere un impatto negativo sull’ambiente. Ci pensate mai a quanti rifiuti le donne producono nel corso della loro vita adoperando prodotti mestruali non riutilizzabili, come ad esempio gli assorbenti esterni e interni? I rifiuti derivanti da prodotti mestruali usa e getta possono impiegare secoli per decomporsi (un articolo apparso su Forbes afferma che gli assorbenti tradizionali impiegano circa 500 anni per disintegrarsi). E sappiamo bene quanto scegliere uno stile di vita sostenibile significhi creare abitudini di consumo che abbiano un impatto minimo sugli ecosistemi: uno studio citato dall’azienda Natracare, che produce assorbenti totalmente biodegradabili, evidenzia che quelli tradizionali sono costituiti per il 90% da plastica (2,4gr), l’equivalente di 4 borse da spesa per pacchetto.

MassimoCosta6 : Il sempre grande #Guardiola 'Quando non esiste relazione tra l'impegno e il risultato, non è più sport. L'Ajax ha v… - CCokina12 : RT @Mora20La: Tutti che sclerano per il probabile scioglimento della Superlega, ma noi sappiamo in realtà qual é il vero dramma del giorno.… - cldsccbrz : RT @Mora20La: Tutti che sclerano per il probabile scioglimento della Superlega, ma noi sappiamo in realtà qual é il vero dramma del giorno.… - Mora20La : Tutti che sclerano per il probabile scioglimento della Superlega, ma noi sappiamo in realtà qual é il vero dramma d… - _MagliaNera_ : @Stefano_Fusetti È un cambiamento dettato dai soldi (hai ascoltato Perez?), per la sopravvivenza. Mi piace? No, l’h… -

Ultime Notizie dalla rete : scoperto qual Romina Power, conoscete la sua più grande passione? L'ha ereditata dal papà Romina Power mostra a tutti un lato segreto della sua vita: la cantante rivela qual'è la sua più grande passione ereditata dal padre Continua a stupire Romina Power raccontando ...che ha scoperto un ...

Land Grabbing, una grande minaccia che incombe sulla sostenibilità del pianeta Leggi anche Qual è la situazione del nostro pianeta? E quali strumenti abbiamo a disposizione per ... Abbiamo scoperto che in meno del 10% dei contratti vengono coinvolte le comunità che vivono sulle ...

Luca Finotti, il regista della moda scoperto grazie a una sneaker Esquire Italia Romina Power mostra a tutti un lato segreto della sua vita: la cantante rivela'è la sua più grande passione ereditata dal padre Continua a stupire Romina Power raccontando ...che haun ...Leggi ancheè la situazione del nostro pianeta? E quali strumenti abbiamo a disposizione per ... Abbiamoche in meno del 10% dei contratti vengono coinvolte le comunità che vivono sulle ...