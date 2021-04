Hilary Duff: un nuovo progetto tv per l’attrice dopo la fine di “Younger” (Di giovedì 22 aprile 2021) Hulu ha annunciato lo spin off di “How I Met Your Mother” Hilary Duff cresciuta, professionalmente parlando a Disney Channel ha fatto un sacco di strada e oggi è una delle attrici di riferimento per molte produzioni tv. Unico rammarico non essere riuscita, per divergenze con la produzione, a realizzare lo spin off di Lizzie McGuire il personaggio con cui ha ottenuto la fama proprio quando era piccola. Ora arriva però un riscatto per l’attrice che da poco ha anche concluso l’avventura nella serie “Younger”, giunta alla sua ultima stagione. Nelle ultime ore è stato annunciato un altro spin off, quello di How I Met Your Mother che si chiamerà How I Met Your Father. Ad annunciare la piattaforma statunitense di streaming, “Hulu” che ha spiegato come verranno realizzati 10 episodi in cui verrà coinvolta proprio la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Hulu ha annunciato lo spin off di “How I Met Your Mother”cresciuta, professionalmente parlando a Disney Channel ha fatto un sacco di strada e oggi è una delle attrici di riferimento per molte produzioni tv. Unico rammarico non essere riuscita, per divergenze con la produzione, a realizzare lo spin off di Lizzie McGuire il personaggio con cui ha ottenuto la fama proprio quando era piccola. Ora arriva però un riscatto perche da poco ha anche concluso l’avventura nella serie “”, giunta alla sua ultima stagione. Nelle ultime ore è stato annunciato un altro spin off, quello di How I Met Your Mother che si chiamerà How I Met Your Father. Ad annunciare la piattaforma statunitense di streaming, “Hulu” che ha spiegato come verranno realizzati 10 episodi in cui verrà coinvolta proprio la ...

Advertising

361_magazine : Nuovo progetto per #HilaryDuff - saudadeepare : RT @xBlackParade_: #HowIMetYourFather con Hilary Duff potrebbe incuriosirmi parecchio. ma la Bibbia è una, unica e sola. Ricordatelo - itsxgiocom : che figo fanno lo spin off di HIMYM e come 'protagonista' principale ci sarà Hilary Duff, Lizzie McGuire per intend… - bethfuckoff : - dearlavren : RT @xBlackParade_: #HowIMetYourFather con Hilary Duff potrebbe incuriosirmi parecchio. ma la Bibbia è una, unica e sola. Ricordatelo -