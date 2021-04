Guardia di Finanza | 1 030 posti di allievi marescialli

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 aprile 2021) Titolo di studio richiesto: Diploma. Scadenza Presentazione Domanda: 20 maggio 2021 Il Comando Generale delladiha indetto un concorso pubblico per l’ammissione di 1.030al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti delladi, per l’anno 2021/2022, che saranno così suddivisi: 983 sono destinati al contingente ordinario e 47 sono destinati al contingente di mare. I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti: diploma; godimento dei diritti civili e politici; non essere imputati o condannati per delitti non colposi; non essere sottoa un procedimento disciplinare; non essere sospesi dal servizio o dall’impiego; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una ...