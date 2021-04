GTA Online: ricompense triple per gli incarichi del casinò e voci su diamanti nel caveau (Di giovedì 22 aprile 2021) Per arricchirti nel casinò, puoi scambiare il tuo denaro sonante con delle fiches e tentare la fortuna… o puoi aiutare Agatha Baker a completare gli incarichi del casinò e fare delle commissioni scorrazzando per Los Santos per il suo staff: sconfiggi dei mercenari, fai da autista a dei VIP e renditi utile. La signorina Baker ricompenserà le tue fatiche fornendoti compensi tripli in denaro e RP in tutti gli incarichi del casinò fino al 28 aprile. Se preferisci sporcarti le mani, sappi che si mormora che questa settimana nel Diamond verrà consegnato un carico di diamanti. Per scoprire se è vero, l’unico modo è provare a svaligiare il caveau… GTA$ e RP doppi nelle gare stunt In una gara stunt a volte il tuo peggior nemico non è un avversario, ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 22 aprile 2021) Per arricchirti nel, puoi scambiare il tuo denaro sonante con delle fiches e tentare la fortuna… o puoi aiutare Agatha Baker a completare glidele fare delle commissioni scorrazzando per Los Santos per il suo staff: sconfiggi dei mercenari, fai da autista a dei VIP e renditi utile. La signorina Bakerrà le tue fatiche fornendoti compensi tripli in denaro e RP in tutti glidelfino al 28 aprile. Se preferisci sporcarti le mani, sappi che si mormora che questa settimana nel Diamond verrà consegnato un carico di. Per scoprire se è vero, l’unico modo è provare a svaligiare il… GTA$ e RP doppi nelle gare stunt In una gara stunt a volte il tuo peggior nemico non è un avversario, ...

Advertising

cuchiman14 : MEGA RAMPA 1.000.000% IMPOSIBLE! CORRE DANIREP!! - GTA V ONLINE me da la vida - louroth84 : @Twitch_Italy in un caricamento di GTA online .. - frankygalvan2 : MEGA RAMPA 1.000.000% IMPOSIBLE! CORRE DANIREP!! - GTA V ONLINE - xXx86 : ?? New Video GTA 5 ?? #TUTORIAL IMPORTARE E SALVARE OUTFIT DA SALVATAGGI GIA' PRONTI IN SOLO GTA 5 ONLINE PS5/PS4 V.… - Antonjo24486151 : RT @xXx86: ?? New Video GTA 5 ?? #GLITCH GC2F NEW RICEVERE AUTO GRATIS DAGLI AMICI 1 REQUISITO EASY GTA 5 ONLINE PS5/PS4/XBOX V.1.54 https:… -