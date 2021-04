Grillo, scoppia il caso della sottosegretaria Macina (M5s): «Accuse politiche». Bongiorno la querela e la Lega chiede le dimissioni (Di giovedì 22 aprile 2021) «Non si capisce se parla da difensore» oppure «da senatrice». È bufera su Anna Macina, sottosegretaria alla Giustizia in quota M5s, che con queste parole ha pubblicamente attaccato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega e avvocato della ragazza che accusa di violenza sessuale Ciro Grillo, figlio del garante pentastellato Beppe. Macina, intervistata dal Corriere della Sera, ha definito il video postato su Facebook dal leader del suo stesso partito «l’urlo di dolore di un papà». E pur prendendo le distanze dell’episodio («doveva essere evitato»), ha tentato di “leggerlo” in chiave squisitamente familiare: «Riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la politica». Poi, però, Macina ha tirato in ballo proprio la ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) «Non si capisce se parla da difensore» oppure «da senatrice». È bufera su Annaalla Giustizia in quota M5s, che con queste parole ha pubblicamente attaccato Giulia, senatricee avvocatoragazza che accusa di violenza sessuale Ciro, figlio del garante pentastellato Beppe., intervistata dal CorriereSera, ha definito il video postato su Facebook dal leader del suo stesso partito «l’urlo di dolore di un papà». E pur prendendo le distanze dell’episodio («doveva essere evitato»), ha tentato di “leggerlo” in chiave squisitamente familiare: «Riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la politica». Poi, però,ha tirato in ballo proprio la ...

