Green Pass, dopo la pioggia di pareri negativi l’Ue blocca il sito: hanno paura dei commenti (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche da queste colonne stamattina, 22 aprile, avevamo incoraggiato l’iniziativa partita dal web di inondare il sito della Commissione europea di commenti e giudizi a sfavore del cosiddetto Passaporto vaccinale, il Green Pass. Molti utenti italiani hanno sposato la causa, e la pioggia di pareri negativi è arrivata. Una pioggia fitta, pericolosa in quel di Bruxelles. Tanto che più di un cittadino ha segnalato che per ore la pagina in cui si potevano inserire i propri commenti è stata bloccata. Un solo messaggio: “La pagina è al momento in manutenzione”. Un caso? Difficile. In Italia e in Europa è infatti accesissimo il dibattito sui cosiddetti Passaporti vaccinali. ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 aprile 2021) Anche da queste colonne stamattina, 22 aprile, avevamo incoraggiato l’iniziativa partita dal web di inondare ildella Commissione europea die giudizi a sfavore del cosiddettoaporto vaccinale, il. Molti utenti italianisposato la causa, e ladiè arrivata. Unafitta, pericolosa in quel di Bruxelles. Tanto che più di un cittadino ha segnalato che per ore la pagina in cui si potevano inserire i propriè statata. Un solo messaggio: “La pagina è al momento in manutenzione”. Un caso? Difficile. In Italia e in Europa è infatti accesissimo il dibattito sui cosiddettiaporti vaccinali. ...

