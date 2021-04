Grazie al MoVimento gli agricoltori potranno vendere i loro prodotti al giusto prezzo

(Di giovedì 22 aprile 2021) Finalmente possiamo dire STOP alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nelle filiere agricole e alimentari, ovvero a tutti quegli strumenti utilizzati per costringere glisottocosto. È una vittoria del5 stelle che da sempre si batte perché venga recepita la direttiva europea in tal senso, adeguando la normativa nazionale. Basta con il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, basta con la vendita a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione. Finalmente a chi denuncia pratiche illegali viene garantita la tutela dell’anonimato. D’ora in poi le sanzioni saranno efficaci, proporzionate e dissuasive e l’Ispettorato repressione frodi, che potrà avvalersi del supporto del Comando per la tutela agroalimentare dei ...

Advertising

Mov5Stelle : È assolutamente escluso che il MoVimento accetti di portare al 75% il Superbonus 110%. Chi fa girare questa voce no… - LuigiValente14 : Solo per ricordare che il partito che sta facendo e disfacendo governi ha vinto proprio grazie al voto e all'attivi… - enrico19312638 : @NicolaMorra63 Grazie a te e al Movimento qualcosa si muove, però mi va di ricordare che a tutt oggi varie società… - laura_egidi : movimento mi dimetto da capo politico. Pensaci perché tuo figlio non solo ha rovinato se stesso, la sua famiglia, m… - Michele77923129 : @EmilioRavizza Grazie mille quanto vorrei che ci fosse un movimento di persone che la pensano così è che si fa quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Grazie MoVimento

Radio Gold

Per questo abbiamo pensato di proseguire, sabato 24 aprile, delineando le condizioni storiche in cui sorse il vastoresistenziale, a partire dagli anni di guerra,ai contributi del ...Del5 Stelle "non scopriamo nulla: il percorso di alleanza è complicato ed emergono ... ancheall'alleanza con il Pd. Deve cambiare di piu' e questa e' la sfida che abbiamo di fronte". ..."Ciao a tutti sono Giovanna, mi ritrovo ricoverata in ospedale a Torino dopo essere stata il 17 sera in Val di Susa ...«E’ una notizia eccezionale, che si inserisce nel progetto di rinnovamento e di rilancio dell’immagine del movimento paralimpico campano. Vincenzo, che è in attesa di ...