Grande Fratello Vip: Mediaset corteggia tre super vippone per la prossima edizione (Di giovedì 22 aprile 2021) La macchina del Grande Fratello Vip è già in moto e pare che gli autori del reality abbiano già iniziato a fare le prime chiamate per sentire ipoteticamente le disponibilità dei vari vipponi di turno. Oltre Gaia Zorzi (su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi da mesi), Mediaset starebbe corteggiando altre tre super vippone che, qualora accettassero, porterebbero nella casa un sacco di gossip ed un bel po’ di drammi familiari. La prima (come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi) sarebbe Loredana Lecciso che gli autori corteggiano ogni anno. Era stata vicinissima ad entrare anche l’anno scorso, ma poi ha cambiato idea. “Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Diciamo che mi piacerebbe e sarei tentata. L’unica cosa che mi tenta è il fatto ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 aprile 2021) La macchina delVip è già in moto e pare che gli autori del reality abbiano già iniziato a fare le prime chiamate per sentire ipoteticamente le disponibilità dei vari vipponi di turno. Oltre Gaia Zorzi (su cui Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi da mesi),starebbendo altre treche, qualora accettassero, porterebbero nella casa un sacco di gossip ed un bel po’ di drammi familiari. La prima (come rivelato da Alberto Dandolo su Oggi) sarebbe Loredana Lecciso che gli autorino ogni anno. Era stata vicinissima ad entrare anche l’anno scorso, ma poi ha cambiato idea. “Mi hanno proposto più di una volta di entrare nella casa. Chissà. Diciamo che mi piacerebbe e sarei tentata. L’unica cosa che mi tenta è il fatto ...

Advertising

matteorenzi : Il consenso di Conte alto? Interessa a chi confonde politica con il Grande Fratello. Nella crisi abbiamo dimostrato… - Giorgiobad1 : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… - BITCHYFit : Grande Fratello Vip: Mediaset corteggia tre super vippone per la prossima edizione - pescarese73 : RT @Marqs20876: Viviamo in un paese in cui #ChefRubio può dire 'Infame te ne hanno date poche' a #Brumotti. Dove #Grillo difende il figlio… - asialov42616410 : RT @MEG_world1: Non credevo che potessi incazzarmi di più del Grande Fratello, e invece? Sono sempre più nera dopo ogni puntata.??? Sti 4 ca… -