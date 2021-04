Governo | sospesa la vita notturna | fino a luglio tutti a casa alle 22 Insorgono i commercianti

(Di giovedì 22 aprile 2021) IlDraghi per ora ha “congelato” la. Niente movidaal 31. E’ la decisione adottata ieri nell’ambito dell’ultimo Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera al decreto riaperture. Bocciato il piano della Lega, che spingeva invece per prolungare, fin da subito, l’orario del coprifuoco23. Stop alla L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

"Spiace per atteggiamento Lega " dicono dal fronte M5S " Questoè nato per incoraggiare la ... ripristinato la fascia gialla, che era stataper legge. Come ha affermato Antonio Tajani, ...La Costituzione , che affida invece l'interim al presidente dell'Assemblea, è stataed i ... La decisione dei militari di appoggiare undi transizione guidato dal figlio di Déby sembra ...Zona rossa, arancione e gialla: come cambia il colore delle regioni dal 26 aprile. Da lunedì 26 aprile torna la cosiddetta “zona gialla” per le regioni, sospesa dal Governo d ...Tavoli all’aperto «tax free» almeno fino a fine anno. E poi una consistente riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per le imprese ma lasciando ai Comuni la decisione di ...