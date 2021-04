Gomorra 5, tre giovani sannite sul set dell’ultima stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tre giovani di Montesarchio sul set della stagione finale di ‘Gomorra’, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, nato da un’idea di Roberto Saviano. Si tratta di Alessia Abate, Enrica Caturano e Sara Verdone che parteciperanno nel ruolo di figuranti alle riprese che si terranno domani a Scampia. I primi cinque episodi della serie tv sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di ‘Gomorra 4’ e del film ‘L’Immortale’, successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli altri cinque sono diretti da Claudio Cupellini, dietro la macchina da presa fin dagli esordi della fiction. La quinta ed ultima stagione – le cui riprese ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tredi Montesarchio sul set dellafinale di ‘’, il cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, nato da un’idea di Roberto Saviano. Si tratta di Alessia Abate, Enrica Caturano e Sara Verdone che parteciperanno nel ruolo di figuranti alle riprese che si terranno domani a Scampia. I primi cinque episodi della serie tv sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di ‘4’ e del film ‘L’Immortale’, successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta, mentre gli altri cinque sono diretti da Claudio Cupellini, dietro la macchina da presa fin dagli esordi della fiction. La quinta ed ultima– le cui riprese ...

