Golf | Adam Scott non giocherà le Olimpiadi | è il secondo rinunciatario dopo Dustin Johnson

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 aprile 2021)l’annuncio di, numero 1 del mondo, della volontà di non disputare il torneo olimpico di Tokyo nella prossima estate, arriva anche ilforfait illustre per la rassegna a cinque cerchi. Si tratta di quella di: l’australiano, attuale numero 2 del suo Paese e dunque eleggibile per andare in Giappone (anche in ragione della sua 35a posizione nell’OWGR), conferma così quel che già aveva lasciato intendere nel 2019. A parlare è stato il manager di, Johan Elliot, che ha specificato come il periodo olimpico sarà anche uno dei pochi in cui potrà stare con la sua famiglia, composta ormai di tre figli. Non dichiarato, ma comunque certamente presente, è anche il pensiero legato alla conclusione soltanto 11 giorni prima dell’Open ...