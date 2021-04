Gli inquilini morosi si tengono la casa, la solidarietà di Stato la pagano i proprietari (Di giovedì 22 aprile 2021) Il blocco degli sfratti, misura presa dal governo Conte e per ora tenuta in piedi dal governo Draghi per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia, ha prodotto una distorsione: proprietari di case regolarmente date in affitto che non vengono più pagati e che non possono riprendere possesso delle loro stesse proprietà. In pratica se l’inquilino decide di non corrispondere più il canone d’affitto – per qualsiasi ragione – non c’è modo di uscirne. Il che è evidentemente un problema sociale, perché non è sempre vero che il proprietario è ricco e forte e l’inquilino moroso è la parte debole, da difendere a prescindere. Il ribaltamento del dramma economico è storia di tutti i giorni. Libero pubblica alcune delle centinaia di storie recapitate nella casella di Confedilizia, l’organizzazione da cui è partita una protesta nei confronti del governo, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Il blocco degli sfratti, misura presa dal governo Conte e per ora tenuta in piedi dal governo Draghi per fronteggiare la crisi economica dovuta alla pandemia, ha prodotto una distorsione:di case regolarmente date in affitto che non vengono più pagati e che non possono riprendere possesso delle loro stesse proprietà. In pratica se l’inquilino decide di non corrispondere più il canone d’affitto – per qualsiasi ragione – non c’è modo di uscirne. Il che è evidentemente un problema sociale, perché non è sempre vero che ilo è ricco e forte e l’inquilino moroso è la parte debole, da difendere a prescindere. Il ribaltamento del dramma economico è storia di tutti i giorni. Libero pubblica alcune delle centinaia di storie recapitate nella casella di Confedilizia, l’organizzazione da cui è partita una protesta nei confronti del governo, ...

napolista : Gli inquilini morosi si tengono la casa, la solidarietà di Stato la pagano i proprietari Su Libero. Il blocco degli… - tuttoggi : I tuoi amici e altri lettori hanno letto: Dopo il recente furto in villetta nella zona sud tifernate, i ladri torn… - Fata_Turch : @teoxandra Problema pluridecennale in verità. È da sempre difficilissimo sfrattare gli inquilini morosi, non sempre per necessità... - infoitcultura : Tommaso Zorzi e le 'parole shock' verso gli altri ex inquilini della casa - PMurroccu : RT @T_W_Zodiaco: @liliaragnar Cosi, i proprietari sono costretti a vendere, e gli inquilini andare in strada !?? -