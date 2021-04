Gli anziani e la Bibbia: nessuno va lasciato indietro (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemi ha messo in discussione le relazioni sociali. All’improvviso, infatti, più e più persone hanno dovuto affrontare la solitudine. Consapevoli di non poter vedere i propri cari per molto tempo. Gli effetti di questa solitudine hanno colpito tutti. Non solo i giovani, ma anche gli anziani. Il libro “Gli anziani e la Bibbia” si Leggi su periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) La pandemi ha messo in discussione le relazioni sociali. All’improvviso, infatti, più e più persone hanno dovuto affrontare la solitudine. Consapevoli di non poter vedere i propri cari per molto tempo. Gli effetti di questa solitudine hanno colpito tutti. Non solo i giovani, ma anche gli. Il libro “Glie la” si

Advertising

reportrai3 : Sono tanti gli anziani spediti dal sistema di prenotazione di Aria a fare il vaccino lontano da casa. Quelli di Ber… - myrtamerlino : 600 #NoVax ieri a #Bergamo, città simbolo del #Covid19, per il 'No Paura Day'. Frasi incredibili come 'Nei vaccini… - AzzolinaLucia : Prima vacciniamo tutti gli anziani, e poi pensiamo a come farli giocare a carte in un luogo chiuso (proposta delle… - francof61060455 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Il sindaco leghista di Novi chiude lo sportello immigrati: “La priorità sono gli anziani italiani della città”: https:… - PieCicci74 : @monica603277441 Mi spiace. Speriamo in bene. Gli anziani sono stati coloro che hanno subito maggiormente il lavaggio del cervello. -