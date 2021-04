Gli alberi che fanno bene | nascono le stazioni di terapia forestale

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021) La natura cura e aiuta. Trascorrere qualche giorno in una foresta, lontano dal caos e dall’inquinamento della città, riduce lo stress e fa stare meglio, psicologicamente e fisicamente. Da queste considerazioni nasce la. In Giappone viene seguita già da diversi anni e prende il nome di Shinrin-yoku (“immersione nella foresta”). È nata negli anni Ottanta quando alcuni scienziati giapponesi hanno scoperto il suo potere terapeutico sull’umore e sulla funzione immunitaria. Oggi è diffusa in tutto il mondo e si sta sviluppando anche in Italia presentandosi come una medicina complementare per i suoi effetti positivi sulla diminuzione dell’80% di ansia, stress e ostilità, capace di svolgere una disintossicazione fisica e mentale grazie alle sostanze rilasciate dagli. Bosco del respiro, Treviso, Ph. Francesco ...