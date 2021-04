“Giusto così”. Michelle Hunziker, l’ultima notizia cambia tutto in tv. La decisione di Mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi parliamo di uno dei volti più amati della televisione italiana. La vediamo ogni sera al timone di Striscia la notizia: parliamo della meravigliosa Michelle Hunziker, in questi giorni vessata non poco da una polemica nata dopo alcune battute su stereotipi secondo alcuni definiti razzisti. La showgirl ha ricevuto anche delle intimidazioni ma soprattutto delle offese sui social. Una storia che ha fatto parlare molto in queste ultime settimane. Ma per Michelle Striscia è solo un trampolino, l’ennesimo, per saltare ancor più in alto verso il suo prossimo progetto tv. Infatti su Canale5 sembra proprio che tornerà in onda All Together Now, lo show musicale condotto dalla bella Michelle. Secondo TvBlog, dati i buoni ascolti ottenuti nel corso delle passate tre edizioni, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi parliamo di uno dei volti più amati della televisione italiana. La vediamo ogni sera al timone di Striscia la: parliamo della meravigliosa, in questi giorni vessata non poco da una polemica nata dopo alcune battute su stereotipi secondo alcuni definiti razzisti. La showgirl ha ricevuto anche delle intimidazioni ma sopratdelle offese sui social. Una storia che ha fatto parlare molto in queste ultime settimane. Ma perStriscia è solo un trampolino, l’ennesimo, per saltare ancor più in alto verso il suo prossimo progetto tv. Infatti su Canale5 sembra proprio che tornerà in onda All Together Now, lo show musicale condotto dalla bella. Secondo TvBlog, dati i buoni ascolti ottenuti nel corso delle passate tre edizioni, ...

Advertising

aspettaaspetta : RT @Tiziana99296006: Verrà tutto fuori ....ed è giusto così! #covid #CTS #Conteesoci - Gallo9Modazza : RT @eclipsedlunatic: La gazzetta di cairo urbano non ne parla perché è più grande del ny times giusto così - eclipsedlunatic : La gazzetta di cairo urbano non ne parla perché è più grande del ny times giusto così - peremeloni : @catocate Ieri partita completamente in controllo, quelli si difendevano come mai avevano fatto finora. Non abbiamo… - damnisthatAlec : @ercastrdmg Giusto cosi -

Ultime Notizie dalla rete : Giusto così 'Terzo settore e Buongoverno' online, il programma Dare il giusto ruolo agli enti del Terzo Settore per farli diventare sempre di più soggetti attivi nell'... La non autosufficienza diventa così l'aspetto su cui si centrano politiche e servizi. Ma quali ...

"Matrimonio a prima vista 6", parlano Francesco e Martina: "E ora un figlio" Così ha fatto peggio, e lui ci è rimasto davvero male". F: "Hanno tanto criticato Fabio per il ... Vivete sempre nello stesso appartamento, giusto? M: "Sì, nella prima casa che si vede nel programma. ...

Netflix, il reality sulla vita di Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo Cosmopolitan Dare ilruolo agli enti del Terzo Settore per farli diventare sempre di più soggetti attivi nell'... La non autosufficienza divental'aspetto su cui si centrano politiche e servizi. Ma quali ...ha fatto peggio, e lui ci è rimasto davvero male". F: "Hanno tanto criticato Fabio per il ... Vivete sempre nello stesso appartamento,? M: "Sì, nella prima casa che si vede nel programma. ...