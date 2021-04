Giulia Salemi si confida | tre anni fa nessuno la voleva in televisione | “Mi dissero che ero fuori luogo”

(Di giovedì 22 aprile 2021)sembra essere rinata dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip: amore e lavoro proseguono a gonfie vele, ma trefa le cose non erano altrettanto rosee.racconta il suo periodo roseo In un’intervista rilasciata a Diva e Donna, la bella influente ha racontato di star vivendo finalmente un periodo florido, una rinascita dopo quello buio vissuto trefa. Amore e lavoro vanno a gonfie vele e tutto questo grazie alla recente partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Proprio lì ha trovato l’amore con Pierpaolo Pretelli e pare che i due potrebbero anche approdare a Temptation Island durante la prossima stagione. Oltre a questo, ha anche preso il via il suo format su Mediaset Play Salotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

E' una fase d'oro per: l'influencer italo persiana si trova in un momento molto positivo della sua vita personale e professionale. Uscita dal GF Vip 5 con un nuovo amore incontrato in Pierpaolo Pretelli , ...La mamma diè finita nel mirino della maggior parte dei concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021 e, secondo l'opinionista, Fariba potrebbe avere le proprie colpe in tale situazione. ' ...Giulia Salemi ospite di Ilary Blasi in studio all'Isola dei Famosi 2021 per supportare e difendere dagli attacchi sua mamma Fariba Tehrani?Intervistata da Diva e Donna, Giulia Salemi ha raccontato il periodo difficile vissuto tre anni fa e le difficoltà superate: le sue parole.