Giulia Salemi | “Mi dissero che ero fuori luogo per la tv”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 22 aprile 2021)si racconta a tutto tondo. In un’intervista a Diva e Donna l’influencer italo persiana reduce dal successo del GFVip si gode un momento particolarmente florido per la sua vita, in amore e sul lavoro. Al suo fianco c’è l’ex Velino Pierpaolo Pretelli che si divide tra Roma, dove vive con il figlio Leo, e Milano, dove fa base la. Sul fronte professionale tutto sembra procedere per il meglio,ha appena avviato il suo primo format in streaming, ‘Salotto’, e si vocifera che la produzione di Temptation Island abbia messo gli occhi su lei e Pierpaolo per la prossima edizione del viaggio nei sentimenti.racconta il suo periodo buiosi ritiene molto fortunata. Finalmente sente di ...