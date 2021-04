“Giulia Bongiorno? Conflitto d’interessi: nel caso di stupro e di Ciro Grillo agisce da legale o da senatrice?” (Di giovedì 22 aprile 2021) Anna Macina, 48 anni, eletta deputata con il Movimento 5 Stelle nel 2018, dallo scorso primo marzo sottosegretaria al ministero della Giustizia, in un’intervista al Corriere della Sera va all’attacco di Giulia Bongiorno. Si chiede se agisce da avvocato o da senatrice (è stata eletta con la Lega). E punta anche Matteo Salvini. Anna Macina (M5s): “Sono due giorni che dal Movimento vengono ribaditi alcuni punti fermi. La tutela dell’indipendenza della magistratura e la difesa delle donne dagli abusi. Per noi parlano i fatti: il codice rosso è stato fortemente voluto da noi. Il reato di Revenge porn prima non esisteva. E l’allungamento del termine per la denuncia da 6 a 12 mesi nemmeno”, dice Macina. Che poi aggiunge che il video di Grillo è l’atto di dolore di un padre ma “doveva essere evitato. Dispiace ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 aprile 2021) Anna Macina, 48 anni, eletta deputata con il Movimento 5 Stelle nel 2018, dallo scorso primo marzo sottosegretaria al ministero della Giustizia, in un’intervista al Corriere della Sera va all’attacco di. Si chiede seda avvocato o da(è stata eletta con la Lega). E punta anche Matteo Salvini. Anna Macina (M5s): “Sono due giorni che dal Movimento vengono ribaditi alcuni punti fermi. La tutela dell’indipendenza della magistratura e la difesa delle donne dagli abusi. Per noi parlano i fatti: il codice rosso è stato fortemente voluto da noi. Il reato di Revenge porn prima non esisteva. E l’allungamento del termine per la denuncia da 6 a 12 mesi nemmeno”, dice Macina. Che poi aggiunge che il video diè l’atto di dolore di un padre ma “doveva essere evitato. Dispiace ...

