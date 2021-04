Giudice non pagò conti ristoranti, 'mi pento e lascio toga' (Di giovedì 22 aprile 2021) "Quanto letto sui social e taluni media in questi ultimi giorni corrisponde ahime alla verita (...) questi fatti mi impongono di chiedere da subito di essere messo in aspettativa. Si e trattato di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) "Quanto letto sui social e taluni media in questi ultimi giorni corrisponde ahime alla verita (...) questi fatti mi impongono di chiedere da subito di essere messo in aspettativa. Si e trattato di ...

borghi_claudio : @antoniademita Buongiorno Signora, sono lieto di sapere che pur con grave ritardo le buste verdi arrivano. Non solo… - GianluigiNuzzi : Il giudice che non pagava i conti a Milano di lussuosi ristoranti tra tartufo e portate di pesce e’ Piero Gamacchio… - fattoquotidiano : Il Consiglio di Stato ha un nuovo presidente aggiunto: Franco Frattini. Non è l’omonimo del ministro di B.: è propr… - Jess7510_ : Sempre nella 2x07 c'è il giudice che deve decidere se affidare definitivamente Randall a Bec e Jack che gli dice ch… - Affaritaliani : Il giudice di Daccò in aspettativa 'Non pagava i conti nei ristoranti' -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice non Giudice non pagò conti ristoranti, 'mi pento e lascio toga' ... ha dichiarato anche che "mai, in alcun modo mai, questi fatti possano aver influito nelle mia attivita di giudice". Nei post di Nuzzi prima d'ora non era mai stato fatto il nome del magistrato che ...

Giudice Sportivo, sono cinque gli squalificati: Nainggolan salta la Roma, Bonaventura la Juve Commenta per primo Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare di ieri : sono cinque in attesa dei posticipi i giocatori che ... entrambi non ci saranno. Questi invece i ...

Lo Giudice torna a casa, non smetterò di chiedere giustizia Agenzia ANSA Calcio: serie A; 5 squalificati per un turno ROMA, 22 APR - Cinque giocatori sono stati squalificati dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, per una giornata in relazione alle partite della 32/a giornata del campionato di serie ...

Catania, l’ex sindaco Enzo Bianco condannato al risarcimento di oltre 24mila euro – I DETTAGLI CATANIA - L'ex sindaco di Catania Enzo Bianco è stato condannato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Sicilia al risarcimento del ...

