Giorno dello Stupro: il trend terrorizza Tik Tok ma i video che lo promuovevano sono scomparsi (Di giovedì 22 aprile 2021) Un nuovo trend ha terrorizzato gli utenti Tik Tok: l’azienda però ha risposto che non ci sono video che parlano del Giorno dello Stupro. Che si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto, di una provocazione stupida o di un vero e proprio pericoloso intento, la denuncia dei video che parlano di un “Giorno nazionale dello Stupro” è sacrosanta e allarma sia gli utenti Tik Tok che la società americana. La notizia dell’esistenza di questi video in cui degli utenti maschi parlano della celebrazione di un Giorno dello Stupro o della violenza sessuale è emersa dai video di denuncia di alcune giovani allarmate dalla ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 aprile 2021) Un nuovohato gli utenti Tik Tok: l’azienda però ha risposto che non ciche parlano del. Che si sia trattato di uno scherzo di cattivo gusto, di una provocazione stupida o di un vero e proprio pericoloso intento, la denuncia deiche parlano di un “nazionale” è sacrosanta e allarma sia gli utenti Tik Tok che la società americana. La notizia dell’esistenza di questiin cui degli utenti maschi parlano della celebrazione di uno della violenza sessuale è emersa daidi denuncia di alcune giovani allarmate dalla ...

ZZiliani : L’avv. #Turco, indagata quale “istigatrice morale” della truffa #Suarez in qualità di legale incaricata dalla… - teatrolafenice : ?? 'L'histoire du soldat' di Stravinsky arriva venerdì 16 aprile sul nostro YouTube in diretta per le scuole d'Itali… - enzo2308 : RT @wushurabbit: Sono una persona semplice, continuo a chiedermi cosa non fosse chiaro più di un anno fa, quando ci dissero dal giorno stes… - ZioKlint : RT @wushurabbit: Sono una persona semplice, continuo a chiedermi cosa non fosse chiaro più di un anno fa, quando ci dissero dal giorno stes… - aliciaccosta : RT @emmaxlvouis: sta girando da qualche giorno la notizia che un gruppo di 6 uomini su tik tok ha avuto la fantastica idea di creare l’inte… -