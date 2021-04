Giornata Terra: Fico,alleanza per sopravvivenza dell'umanità (Di giovedì 22 aprile 2021) "Questa Giornata sollecita tutti a prenderci cura del nostro pianeta, a risanarlo e a rispettarlo, ristabilendo con esso un'alleanza proficua e ripristinando quelle condizioni di equilibrio della ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) "Questasollecita tutti a prenderci cura del nostro pianeta, a risanarlo e a rispettarlo, ristabilendo con esso un'proficua e ripristinando quelle condizioni di equilibrioa ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - EnricoLetta : Una giornata per riflettere, ma soprattutto l’urgenza di agire. Il nostro impegno è costruire un PNRR che applichi… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - Kiunsys : RT @Municipia_Spa: Oggi è la #giornatamondialedellaterra. Una occasione per riflettere sul ruolo delle città per un cambiamento sostenibile… - siviaggia : #giornatamondialedellaterra, 10 meravigliose cartoline da un pianeta ??da salvare -