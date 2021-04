Giornata Mondiale della Terra: tutti uniti per salvare il Pianeta (Di giovedì 22 aprile 2021) Una Giornata tutta dedicata alla Terra. Continua la corsa contro il tempo per cercare di fermare la sofferenza del Pianeta. Una battaglia che da anni viene sollecitata dagli scienziati di tutto il mondo per cercare di cambiare l’andamento riguardante lo sfruttamento delle risorse naturali e l’inquinamento e che sembra finalmente coinvolgere anche la politica e la finanza. Quest’anno il tema è “Restore Our Earth”, un evento Mondiale per celebrare il Pianeta e che è arrivato alla sua 51°edizione. A tutto ciò che si sta organizzando nel mondo intero, da parte di associazioni nazionali e dalla ong statunitense earthday.org, si affianca un summit virtuale sul clima indetto dal presidente americano Joe Biden che coinvolge 40 capi di stato e di governo. Fra tutti gli invitati ci ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Unatutta dedicata alla. Continua la corsa contro il tempo per cercare di fermare la sofferenza del. Una battaglia che da anni viene sollecitata dagli scienziati di tutto il mondo per cercare di cambiare l’andamento riguardante lo sfruttamento delle risorse naturali e l’inquinamento e che sembra finalmente coinvolgere anche la politica e la finanza. Quest’anno il tema è “Restore Our Earth”, un eventoper celebrare ile che è arrivato alla sua 51°edizione. A tutto ciò che si sta organizzando nel mondo intero, da parte di associazioni nazionali e dalla ong statunitense earthday.org, si affianca un summit virtuale sul clima indetto dal presidente americano Joe Biden che coinvolge 40 capi di stato e di governo. Fragli invitati ci ...

