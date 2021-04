Giornata Mondiale della Terra, Orlando auspica “una transizione ecologica giusta ed equa” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Oggi ricorre la Giornata Mondiale della Terra. Questo il messaggio del ministro del lavoro Andrea Orlando: “Il rischio, nelle ricorrenze, è la retorica dei buoni propositi che scadono a fine Giornata. Invece si tratta della sfida più importante e difficile delle nostre generazioni. Emblematica è la mancata consapevolezza che la crisi sanitaria che ci ha travolto è indissolubilmente connessa con la crisi ambientale. Infatti parliamo di “guerra” (ancora) al virus e rimuoviamo comodamente le cause che hanno generato il proliferare delle epidemie negli ultimi decenni. Le stesse dispute quotidiane sui provvedimenti da prendere fanno capire che esistono due inconciliabili modi di vedere: chi vuole risolvere l’inciampo pandemico e tornare al mondo di prima in attesa di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Oggi ricorre la. Questo il messaggio del ministro del lavoro Andrea: “Il rischio, nelle ricorrenze, è la retorica dei buoni propositi che scadono a fine. Invece si trattasfida più importante e difficile delle nostre generazioni. Emblematica è la mancata consapevolezza che la crisi sanitaria che ci ha travolto è indissolubilmente connessa con la crisi ambientale. Infatti parliamo di “guerra” (ancora) al virus e rimuoviamo comodamente le cause che hanno generato il proliferare delle epidemie negli ultimi decenni. Le stesse dispute quotidiane sui provvedimenti da prendere fanno capire che esistono due inconciliabili modi di vedere: chi vuole risolvere l’inciampo pandemico e tornare al mondo di prima in attesa di ...

