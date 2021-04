Giornata mondiale della Terra | l’obiettivo di questa ricorrenza

(Di giovedì 22 aprile 2021) Nota nel mondo come Earth Day, laè l’evento che mobilita ogni anno un miliardo di persone in tutto il pianeta: scopri di più Oggi, 22 aprile, è la. L’Earth Day, così come è conosciuto questo evento nel mondo, coinvolge ogni anno circa un miliardo di persone nel segnosostenibilità ambientale esalvaguardia del nostro pianeta. La storiaJohn McConnell, attivista per la pace, è il primo ad istituire la. Nell’ottobre del ...

Ultime Notizie dalla rete : Giornata mondiale

... arrivata alla vigilia del Leaders Summit on Climate di Biden , al via da oggi in occasione delladella Terra. Ora l'Europa - dichiara Cia - può presentarsi all'appuntamento sul ...Oggi,della Terra, vede un moltiplicarsi di iniziative, di presentazione e di progetti. Esiste anche un incontro ad alto livello fra Cina, Russia e Stati Uniti. Ma non sapremo mai quanto c'...In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, che si celebra come ogni anno il 23 aprile, la sezione territoriale di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ...L’annuncio arriva nella Giornata Mondiale della Terra, il movimento globale per una azione positiva per il pianeta. Quest’anno la giornata si focalizza sulla crisi climatica, la distruzione ambientale ...