Giornata mondiale della Terra: il beauty aderisce alla sostenibilità (Di giovedì 22 aprile 2021) Il giorno 22 aprile si festeggia il compleanno della Madre Terra. Si può sfruttare questo giorno per volere ancora più bene al pianeta, ma può essere anche occasione per pensare a tutti i settori che aderiscono alla sostenibilità, come ad esempio il beauty. Lo conferma un sondaggio condotto da Treatwell e Uala, leader in Europa nella prenotazione online di servizi beauty e wellness. Stando alla ricerca, un italiano su due ritiene sostenibilità e rispetto dell'ambiente aspetti fondamentali. beauty sostenibile: ecco come si festeggia la Giornata mondiale della Terra Di conseguenza il consumatore è molto attento alla scelta del salone più adatto per ...

