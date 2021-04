Giornata Mondiale della Terra: Eugenio Roncoroni lancia l’hamburger vegano (Di giovedì 22 aprile 2021) Chi l’avrebbe mai detto che la rockstar della carne, Eugenio Roncoroni, lanciasse la sua creazione vegana? E invece è andata proprio così, in occasione – e non è certo un caso- della Giornata Mondiale della Terra. Heura Foods, presente in 15 paesi, a due mesi dal suo debutto in Italia è infatti entrata nella ristorazione milanese attraverso un accordo con il gruppo Al Mercato. Da maggio, l’hamburger interamente vegetale di Heura sarà disponibile nel menu della steakhouse gourmet che ha conquistato i palati dei meneghini, per dimostrare anche ai più scettici come si possa soddisfare il palato strizzando contemporaneamente l’occhio all’ambiente. Le sapienti mani dello chef Eugenio ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Chi l’avrebbe mai detto che la rockstarcarne,sse la sua creazione vegana? E invece è andata proprio così, in occasione – e non è certo un caso-. Heura Foods, presente in 15 paesi, a due mesi dal suo debutto in Italia è infatti entrata nella ristorazione milanese attraverso un accordo con il gruppo Al Mercato. Da maggio,interamente vegetale di Heura sarà disponibile nel menusteakhouse gourmet che ha conquistato i palati dei meneghini, per dimostrare anche ai più scettici come si possa soddisfare il palato strizzando contemporaneamente l’occhio all’ambiente. Le sapienti mani dello chef...

