Giornata Mondiale della Terra | da Napoli la “beneficenza ecologica” | alberi piantati e monitorati nel mondo

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, che si celebra anche in Italia con iniziative di vario tipo, da Napoli un'azienda inaugura un progetto di "beneficenza ecologica", piantando alberi e monitoorandone la crescita. Si tratta di Lollo Caffè, che aderisce all'iniziativa Treedom, l'unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online. L'iniziativa "Lollo Caffè x il pianeta" è stata lanciata su tutti i canali social ufficiali di Lollo Caffè giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Sul sito treedom.net è stata creata una sezione che permetterà di monitorare ...

