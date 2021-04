Giornata mondiale della Terra | da Ami cinque piccole azioni per contribuire alla salvezza del pianeta

Leggi su dire

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – ‘Restore our earth‘, ‘Ripristiniamo la nostra Terra’, è il tema della 51esima Giornata mondiale della Terra che, come ogni anno, si celebra il 22 aprile. In occasione di questa ricorrenza Ambiente Mare Italia-Ami ricorda l’importanza del contributo di ciascuno nella salvezza del pianeta: “Tutti noi siamo chiamati ad un piccolo impegno per rimettere la nostra amata Terra in salute”, dichiara il presidente di Ami, Alessandro Botti, che in un video ricorda come alcune piccole azioni quotidiane possano fare la differenza. “La Terra non è solo il luogo in cui mettiamo i nostri piedi- dice- ma anche il luogo in cui nascono le radici del nostro futuro”.