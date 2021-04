Giornata mondiale della terra: abbigliamento green (Di giovedì 22 aprile 2021) Adottare comportamenti sostenibili è molto importante per il benessere del nostro pianeta ed è giunto il momento che ognuno faccia la propria parte. Dal produrre meno rifiuti al riciclo di oggetti che ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Adottare comportamenti sostenibili è molto importante per il benessere del nostro pianeta ed è giunto il momento che ognuno faccia la propria parte. Dal produrre meno rifiuti al riciclo di oggetti che ...

Advertising

Avvenire_Nei : Giornata mondiale del libro. Si torna a leggere: il mercato dell'editoria segna +26,6% - _Carabinieri_ : I #Carabinieri, animati dal loro amore per l'ambiente, festeggiano assieme a tutti Voi la '51° Giornata Mondiale de… - vaticannews_it : #20aprile E’ un versetto di Matteo,'Io sono con te tutti i giorni', il tema della prima Giornata Mondiale dei Nonni… - News_24it : In occasione della Giornata Mondiale della Terra, dalla sua pagina ufficiale facebook, il sindaco di Sonnino, Lucia… - takimc : Giornata della Terra: salviamo il nostro pianeta via @jegtheme -