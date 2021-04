Giornata Mondiale della Terra 2021 | il beauty è sostenibile | green e finalmente etico

Leggi su amica

(Di giovedì 22 aprile 2021) Oggi, 22 aprile, si festeggia, infatti, la. Un’occasione per ripensare a come ilsia, ormai, molto più di una tendenza. Lo conferma un sondaggio condotto da Treatwell e Uala, leader in Europa nella prenotazione online di servizie wellness. Stando alla ricerca, un italiano su due ritiene sostenibilità e rispetto dell’ambiente aspetti fondamentali. Ed è proprio la ricerca di una bellezzae di saloni attenti all’ambiente a guidare le scelte dei consumatori. Il risultato è une sempre più rispettoso del Pianeta. Una vera e propriarevolution, guidata dai Millenials e dalla Gen Z, in cui formule ...