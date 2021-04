Giornata della Terra: Poste Italiane emette il francobollo della Sostenibilità Ambientale (Di giovedì 22 aprile 2021) Poste Italiane comunica che oggi 22 aprile 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario, appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Sostenibilità Ambientale, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€. (il francobollo è racchiuso in un foglietto). Tiratura: centocinquantamila foglietti. francobollo del Senso Civico e Sostenibilità Ambientale Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. Bozzetto a cura di a cura di United Nations Postal Administration e ottimizzato da Angelo Merenda e dall’Area Preparazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)comunica che oggi 22 aprile 2021 viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico unordinario, appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla, relativo al valoretariffa B pari a 1,10€. (ilè racchiuso in un foglietto). Tiratura: centocinquantamila foglietti.del Senso Civico eIlè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta patinata gommata, fluorescente non filigranata. Bozzetto a cura di a cura di United Nations Postal Administration e ottimizzato da Angelo Merenda e dall’Area Preparazione ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - MinisteroSalute : ??#22aprile - Giornata Nazionale della Salute della Donna ??Il giusto percorso verso la cura parte dalla prevenzione… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - InfoMarittime : In occasione della Giornata mondiale della Terra, lo shipping europeo puntualizza le cose di cui ha bisogno per inq… - PIERRETAXINA : RT @UCSCEI: ??La 51ª Giornata della terra ci ricorda che se il pianeta è calpestato, l’uomo è in pericolo. Lo è la sua esistenza e la sua di… -