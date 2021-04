Giornata della Terra, mentre i Governi sono in conflitto col pianeta (Di giovedì 22 aprile 2021) La Terra agli inizi del 1900 era abitata da 1,6 miliardi di abitanti, abbiamo chiuso il secolo scorso in più di 6 miliardi, nel 2019 siamo arrivati a 7.6 miliardi ed oggi le previsioni più recenti delle Nazioni unite ci dicono che potremmo arrivare nel 2050 a quadi 10 miliardi di abitanti nel pianeta. Il nostro modello di sviluppo basato sulla crescita continua del prelievo di risorse naturali e di materie prime, della produzione di rifiuti, dell’utilizzo di energia e al consumo di suolo sta mostrando la sua insostenibilità ambientale e sociale per due motivi: 1. Non ci sono risorse sufficienti per continuare con questo stesso modello economico e produttivo per garantire cibo, sviluppo e benessere per la crescente popolazione della Terra; 2. Il cambiamento climatico avanza e gli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Laagli inizi del 1900 era abitata da 1,6 miliardi di abitanti, abbiamo chiuso il secolo scorso in più di 6 miliardi, nel 2019 siamo arrivati a 7.6 miliardi ed oggi le previsioni più recenti delle Nazioni unite ci dicono che potremmo arrivare nel 2050 a quadi 10 miliardi di abitanti nel. Il nostro modello di sviluppo basato sulla crescita continua del prelievo di risorse naturali e di materie prime,produzione di rifiuti, dell’utilizzo di energia e al consumo di suolo sta mostrando la sua insostenibilità ambientale e sociale per due motivi: 1. Non cirisorse sufficienti per continuare con questo stesso modello economico e produttivo per garantire cibo, sviluppo e benessere per la crescente popolazione; 2. Il cambiamento climatico avanza e gli ...

