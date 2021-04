Giornata della Terra: le meraviglie del pianeta da proteggere (Di giovedì 22 aprile 2021) . Viaggio tra i luoghi più spettacolari al mondo. Oggi 22 aprile è la Giornata della Terra, 51^ edizione dell’evento mondiale, Earth Day, istituito nel 1970 per sensibilizzare sulla protezione e la salvaguardia del nostro pianeta. La Terra è la nostra casa e dovremmo occuparcene con cura, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 22 aprile 2021) . Viaggio tra i luoghi più spettacolari al mondo. Oggi 22 aprile è la, 51^ edizione dell’evento mondiale, Earth Day, istituito nel 1970 per sensibilizzare sulla protezione e la salvaguardia del nostro. Laè la nostra casa e dovremmo occuparcene con cura, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Giornata della Covid: Fondazione Guido Carli propone la 'Giornata nazionale della Rinascita' Istituire la 'Giornata nazionale della Rinascita'. Da celebrare il 18 settembre esattamente sei mesi dopo il 18 marzo, data in cui per la prima volta sono state ricordate in Italia le vittime del Covid dopo un anno ...

Summit clima, Biden: "Decennio decisivo". Draghi: "Con Usa possiamo vincere la sfida" Oggi è il giorno del vertice sul clima convocato dal presidente Joe Biden nella Giornata della Terra . 'Siamo risoluti ad agire. Rispondendo e combattendo i cambiamenti climatici vedo l'occasione di creare milioni di posti di lavoro. È il decennio decisivo per evitare le ...

Giornata della Terra: è corsa contro la febbre del pianeta - Ambiente & Energia Agenzia ANSA OPPO celebra la Giornata Mondiale della Terra donando 1.000 alberi L’impegno di OPPO Italia verso l’ambiente, unito allo spirito di condivisione degli utenti, danno vita a #verdeOPPO. 1.000 alberi da frutto verranno piantati in collaborazione con Treedom tra Sud Amer ...

Il Parma perde Inglese: intervento alla caviglia, stagione finita L’attaccante del Parma, Roberto Inglese, è stato sottoposto ad un intervento alla caviglia sinistra. Rientrerà all’inizio della prossima stagione ...

