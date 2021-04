Giornata della Terra: i giochi su Nintendo eShop (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione della Giornata della Terra, la Grande N porta nel suo Nintendo eShop una serie di videogiochi che insegnano ad amare e rispettare la natura La selezione di questi titoli per celebrare degnamente la Giornata della Terra, sono dunque tutti giocabili su Switch e si possono scaricare dal negozio digitale Nintendo eShop. Vediamo dunque insieme quali sono i titoli più green! Nintendo eShop: ecco i titoli per festeggiare la Giornata della Terra Visto che oggi è la Giornata della Terra, ecco a voi una attenta selezione attualmente presente sul ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione, la Grande N porta nel suouna serie di videoche insegnano ad amare e rispettare la natura La selezione di questi titoli per celebrare degnamente la, sono dunque tutti giocabili su Switch e si possono scaricare dal negozio digitale. Vediamo dunque insieme quali sono i titoli più green!: ecco i titoli per festeggiare laVisto che oggi è la, ecco a voi una attenta selezione attualmente presente sul ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - MinisteroSalute : ??#22aprile - Giornata Nazionale della Salute della Donna ??Il giusto percorso verso la cura parte dalla prevenzione… - Fabio77976584 : RT @Babysta43461290: Oggi a scuola...x festeggiare la giornata della terra...#22aprile ..?????????????????????????????????????? - BeataSola : RT @CislNazionale: La #Cisl da sempre pronta ad un dialogo costruttivo su tematiche ambientali: #AngeloColombini sulla #giornatamondialedel… -