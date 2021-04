Giornata della Terra, gemellaggio tra scuole del Nord e del Sud Italia (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – La Giornata della Terra unisce Nord e Sud Italia. Oggi l’incontro online tra l’istituto comprensivo ‘Ferrajolo-Siani’ di Acerra e l’istituto comprensivo ‘Cardano’ di Gallarate per condividere le buone pratiche di ciascuno. Con lo slogan ‘Piantiamo sostenibilità e coltiviamo nuove relazioni. In tempo di Dad Gallarate chiama Acerra’, gli alunni delle due scuole si sono scambiati i progetti che hanno messo in atto per l’ambiente. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – La Giornata della Terra unisce Nord e Sud Italia. Oggi l’incontro online tra l’istituto comprensivo ‘Ferrajolo-Siani’ di Acerra e l’istituto comprensivo ‘Cardano’ di Gallarate per condividere le buone pratiche di ciascuno. Con lo slogan ‘Piantiamo sostenibilità e coltiviamo nuove relazioni. In tempo di Dad Gallarate chiama Acerra’, gli alunni delle due scuole si sono scambiati i progetti che hanno messo in atto per l’ambiente.

