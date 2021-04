Giornata della Terra, come ridurre le emissioni della propria auto (e aiutare l'ambiente) (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile è la Giornata della Terra, l’evento che ogni anno mira a sensibilizzare i cittadini riguardo la tutela del Pianeta – «la sola casa che abbiamo», come ebbe a dire l'allora presidente degli Usa Barack Obama - un tema divenuto sempre più cruciale. Peraltro calcolare e modulare il proprio carbon foot print (l'impronta di emissioni carboniose che ciascuno lascia con le proprie abitudini) è possibile e, oltre a contribuire alla finalità comune, spesso fa bene anche alle proprie tasche. In occasione della Giornata della Terra automobile.it - sito di annunci di auto usate, nuove, Km0 e a noleggio - ha realizzato con la collaborazione dei suoi ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 22 aprile è la, l’evento che ogni anno mira a sensibilizzare i cittadini riguardo la tutela del Pianeta – «la sola casa che abbiamo»,ebbe a dire l'allora presidente degli Usa Barack Obama - un tema divenuto sempre più cruciale. Peraltro calcolare e modulare il proprio carbon foot print (l'impronta dicarboniose che ciascuno lascia con le proprie abitudini) è possibile e, oltre a contribuire alla finalità comune, spesso fa bene anche alle proprie tasche. In occasionemobile.it - sito di annunci diusate, nuove, Km0 e a noleggio - ha realizzato con la collaborazione dei suoi ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - DarioNardella : Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per #PatrickZaki. #Firenze sarà sempre… - SerieA : Si chiudono le gare del mercoledi della 32ª giornata! Vittorie per @CagliariCalcio, @juventusfc e @Sampdoria ????… - AnpasPiemonte : Oggi #22aprile è la Giornata mondiale della Terra. I Giovani #Anpas hanno voluto celebrare la manifestazione ambien… - NewsPadania : RT @Unomattina: Oggi #22aprile si celebra la giornata mondiale della terra??????. Un appuntamento annuale istituito 51 anni fa dalle nazioni u… -