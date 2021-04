Giornata della Terra, cinque libri per bambini e ragazzi sul nostro Pianeta e l’importanza di preservarlo (Di giovedì 22 aprile 2021) Era il 22 aprile del 1970 quando venti milioni di cittadini americani, rispondendo a un appello del senatore democratico Gaylord Nelson, si mobilitarono in una storica manifestazione a difesa del nostro Pianeta. Cinquantuno anni più tardi, la “Giornata della Terra” , proposta dall’attivista per la pace John McConnell, continua ad essere celebrata in tutto il mondo. Oggi, in diverse città italiane si Terranno iniziative e manifestazioni, seppur online. Noi del Fatto Quotidiano.it abbiamo pensato soprattutto ai ragazzi, ai bambini a chi vivrà in questa Terra dopo di noi. A loro consegneremo un Pianeta al quale dobbiamo cura e per il quale tutti possiamo fare la nostra parte. Abbiamo selezionato per voi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Era il 22 aprile del 1970 quando venti milioni di cittadini americani, rispondendo a un appello del senatore democratico Gaylord Nelson, si mobilitarono in una storica manifestazione a difesa del. Cinquantuno anni più tardi, la “” , proposta dall’attivista per la pace John McConnell, continua ad essere celebrata in tutto il mondo. Oggi, in diverse città italiane sinno iniziative e manifestazioni, seppur online. Noi del Fatto Quotidiano.it abbiamo pensato soprattutto ai, aia chi vivrà in questadopo di noi. A loro consegneremo unal quale dobbiamo cura e per il quale tutti possiamo fare la nostra parte. Abbiamo selezionato per voi ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - DarioNardella : Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per #PatrickZaki. #Firenze sarà sempre… - SerieA : Si chiudono le gare del mercoledi della 32ª giornata! Vittorie per @CagliariCalcio, @juventusfc e @Sampdoria ????… - SignorAldo : RT @Unomattina: Oggi #22aprile si celebra la giornata mondiale della terra??????. Un appuntamento annuale istituito 51 anni fa dalle nazioni u… - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: GIORNATA DELLA TERRA Una penisola tropicale e sommersa, con le metropoli prese d'assedio: 'Viaggio nell’Italia dell’An… -