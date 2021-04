Giornata della Terra, Biden: “decennio decisivo” (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione della Giornata della Terra, anche il presidente degli Stati Uniti Biden ha lanciato il suo invito affinché gli sforzi per invertire la rotta sul cambiamento climatico acceleri per via di una forza propulsiva che coincide con la cooperazione internazionale. President Joe Biden speaks during a virtual Leaders Summit on Climate, in the East Room of the White House, on Thursday, April 22, 2021 in Washington. (Al Drago for The New York Times)Il tentativo di invertire la rotta dell’andamento climatico del pianeta Terra non è una operazione semplice e realizzabile nel breve periodo. I grandi ritardi, specie da parte delle superpotenze hanno negli ultimi decenni provocato una divaricazione sempre più evidente e percettibile. Il protocollo di Kyoto, ormai ... Leggi su ck12 (Di giovedì 22 aprile 2021) In occasione, anche il presidente degli Stati Unitiha lanciato il suo invito affinché gli sforzi per invertire la rotta sul cambiamento climatico acceleri per via di una forza propulsiva che coincide con la cooperazione internazionale. President Joespeaks during a virtual Leaders Summit on Climate, in the East Room of the White House, on Thursday, April 22, 2021 in Washington. (Al Drago for The New York Times)Il tentativo di invertire la rotta dell’andamento climatico del pianetanon è una operazione semplice e realizzabile nel breve periodo. I grandi ritardi, specie da parte delle superpotenze hanno negli ultimi decenni provocato una divaricazione sempre più evidente e percettibile. Il protocollo di Kyoto, ormai ...

