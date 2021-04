Giornata della Terra, biciclette elettriche ai Carabinieri nei parchi nazionali (Di giovedì 22 aprile 2021) Si celebra oggi la Giornata della Terra, quest’anno dedicata al tema del degrado ambientale e del cambiamento climatico. E anche l’Arma dei Carabinieri ha deciso di sposare l’iniziativa. Proprio in queste ore sono state distribuite le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita, ai venti reparti che operano nei parchi nazionali per la tutela della biodiversità e del territorio. Il motore elettrico delle nuove e-bike è alimentato da un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto prodotto in Italia. La fornitura completa, finanziata dal Ministero della Transizione ecologica, prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso. Con le trekking e-bike i Carabinieri potranno ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Si celebra oggi la, quest’anno dedicata al tema del degrado ambientale e del cambiamento climatico. E anche l’Arma deiha deciso di sposare l’iniziativa. Proprio in queste ore sono state distribuite le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita, ai venti reparti che operano neiper la tutelabiodiversità e del territorio. Il motore elettrico delle nuove e-bike è alimentato da un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto prodotto in Italia. La fornitura completa, finanziata dal MinisteroTransizione ecologica, prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso. Con le trekking e-bike ipotranno ...

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - MinisteroSalute : ??#22aprile - Giornata Nazionale della Salute della Donna ??Il giusto percorso verso la cura parte dalla prevenzione… - Agenzia_Ansa : Oggi si celebra la Giornata della Terra e il tema di quest'anno è 'Restore Our Earth', 'Ripariamo la nostra Terra',… - L1GHTSXUP : STO MORENDO LA MIA PROF CI STA OBBLIGANDO A SCRIVERE OVUNQUE CHE È LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA VI PREGO - gen_legacoop : 'La Natura non ha bisogno delle persone. Le persone hanno bisogno della Natura'#NatureIsSpeaking #RestoreOurEarth è… -